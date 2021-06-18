كوريا الجنوبية: 27.7% من مجمل السكان تلقوا لقاح «كورونا»

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تلقي ما يبلغ مجموعه 14.23 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ بدأت حملة التلقيح الوطنية في السادس والعشرين من فبراير، ما يمثل 27.7% من مجمل عدد السكان الكلي البالغ 51.3 مليون.

وأفادت السلطات الصحية- وفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية اليوم الجمعة- بأن الإصابة بكورونا قد تقع حتى بعد تلقي اللقاح، موضحة أن من يتعرضون لتلك الإصابات تظهر عليهم أعراض طفيفة للغاية أو لا تظهر عليهم أعراض.

وسجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس، 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149 ألفًا و731 إصابة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.