رفض والدها التمثيل وبدأت رحلتها كعارضة أزياء.. محطات في حياة ليلى شعير
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى شعير، والتي عملت في المجال الفني بشكلٍ هادئ دون صخب أو إثارة للجدل، إلى أن اعتزلت، رغم كونها ملكة جمال في مصر وكانت توصف في الوسط الفني بـ "الجمال" دائمًا.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ليلى شعير.
- ليلى شعير من مواليد 18 يونيو 1940، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1964.
- كان والد ليلى شعير يعمل نحاتًا ورفض دخولها المجال الفني قائلا: "مافيش حاجة اسمها بنت عيلة تمثل".
- رغم أن والد ليلى شعير عارضها فيما يخص لعب الباليه إلا أنه حين رآها تلعب نصحها بعد التوقف عن هذا الرقص.
- كانت والدة ليلى شعير مغنية في أوبرا باريس وحبها في مصر جعلها تستقر في القاهرة.
- عملت ليلى شعير في السينما وعمرها 18 عاما، حيث كان أول فيلم لها "عائلة زيزي"، والتي تعلمت منه اليوجا خلال تصويره.
- بعد هذا الفيلم “عائلة زيزي” توالت عليها الأعمال منها "السمان والخريف" مع الفنان محمود مرسي.
- زوجها الأول عمرو الترجمان، رغم حبه للفن إلا أنه عمل في السياحة وسافر باريس.
- زوج ليلى شعير الثاني هو رؤوف أبو إصبع.
- كانت من المفترض أن تقوم ليلى شعير بأداء الشخصية التي أدتها الفنانة يسرا في فيلم "عمارة يعقوبيان"، إلا أن الظروف التي كانت تمر بها حينها منعتها من المُشاركة، حيث مرض زوجها مرضًا شديدًا واضطرت إلى الوقوف بجواره وتعطيل حياتها الفنية بشكل مؤقت.
- روت ليلى شعير عن كواليس فيلم الهروب قائلة: "أحمد زكي كلمني على دوري في الفيلم الهروب هو وعاطف الطيب، وقلت يالا أجرب وما ندمتش أن الدور صغير لأن الفيلم كان حلو فعلا واضربت منه قلم وتم اعادته 20 مرة".