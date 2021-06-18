رفض والدها التمثيل وبدأت رحلتها كعارضة أزياء.. محطات في حياة ليلى شعير

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى شعير، والتي عملت في المجال الفني بشكلٍ هادئ دون صخب أو إثارة للجدل، إلى أن اعتزلت، رغم كونها ملكة جمال في مصر وكانت توصف في الوسط الفني بـ "الجمال" دائمًا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ليلى شعير.