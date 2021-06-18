«التموين»: لا زيادة في أسعار السكر.. والرئيس وجه بتحقق الاكتفاء الذاتي

نفى أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما أثير حول زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا استقرار الأسعار سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة، لافتًا إلى وجود توجهيات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأضاف كمال، لـ"الدستور"، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أعلن أن إنتاج السكر فى مصر يصل لـ900 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن سكر من البنجر، كذلك إنتاج 250 ألف طن/سكر من محليات صناعية (جلوكوز- وهاي فركتوز) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3.2 مليون طن سكر سنويًا، فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن.

كانت قد انخفضت العقود الآجلة للسكر الخام والأبيض في بورصتي نيويورك ولندن بجلسة أمس الخميس 17 يونيو 2021، وسجلت إغلاقات تداولات السكر ببورصتي لندن ونيويورك الآتي:

وأغلقت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام على انخفاض في بورصة نيويورك، حيث انخفض عقد يوليو للتداول بمقدار 0.49 سنت أي بنسبة 2.89%، ليصل إلى 16.55 سنت للرطل، بعدما أغلق على انخفاض بجلسة أمس، للعقد نفسه بمقدار 0.24 سنت ليصل إلى 17.05 سنت للرطل.

كما أغلقت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض على تراجع أيضًا في بورصة لندن للسلع، أمس الخميس، حيث انخفض عقد أغسطس للتداول بمقدار 12.0 دولار أي بنسبة 2.75% ليصل إلى 425 دولار للطن، بعدما أغلق السكر الأبيض على انخفاض بجلسة أمس للعقد نفسه بمقدار 7.70 دولار، ليصل إلى 440.80 دولار للطن.

وكشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل، كونه سلعة استراتيجية، فهناك طفرة نوعية في مصر خلال الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت مصر تعاني من عجز شديد في هذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار، أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعري والوفرة والإتاحة، ليقترب معدل الاكتفاء الذاتي من السكر إلى نحو 90%، ويرتفع المعدل النسبي للمخزون الاستراتيجي للسكر لما يزيد على 6 أشهر.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر التي يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية.

وأوضح الوزير أنه تمت زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان نظرًا لاهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام، والذي تقام عليه 8 مصانع تنتج سكر من البنجر.

كانت قد نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية، وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع ارتفاع أسعاره عالميًا، ونفت الوزارة تلك الأنباء.