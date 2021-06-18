رئيس «أمناء صناع الخير»: «حياة كريمة» نموذج عالمي رائد في ترسيخ المواطنة

خلال مشاركته في ورشة إقليمية حول المواطنة وتعليم الكبار

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشارك في تنفيذها المؤسسة، نجحت في أن تكون نموذجا عالميا رائدا من خلال ترسيخها لقيم المواطنة بإستهداف الأرتقاء بالمنظومة التعليمية للصغار والكبار.

جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها زمزم خلال مشاركته في الورشة الإقليمية "المواطنة في تعليم الكبار" التى نظمها مؤخراً البيت العربى لتعليم الكبار والتنمية "عهد"، والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، بحضور رفعت الصباح رئيس البيت العربى لتعليم الكبار والتنمية والدكتورة اقبال السمالوطى أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار وعاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار ودعاء خليفة وزير مفوض مدير إدارة التربية والبحث العلمى بجامعة الدول العربية، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

وأوضح زمزم، أن مبادرة حياة كريمة أحد روافد ترسيخ قيم المواطنة في مصر بالعمل على حل المشكلات الكبرى التى يعانى منها الريف المصرى وعلى رأسها مشكلات الأمية والتسرب من التعليم، فهى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى التجمعات الريفية، وهي ترجمة حقيقية لعزم القيادة السياسية على تنفيذ أهداف المبادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على الأرض.

وأشار زمزم إلى أن مشكلة محو الأمية وإيجاد حلول لها أولوية قصوى لمبادرة "حياة كريمة" فالمبادرة عملت على التنسيق التام بين وزارة التضامن الإجتماعى وهيئة محو الأمية في إتاحة وزارة التضامن لقاعدة بيانات الأميين لفروع الهيئة بالمحافظات، وتشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، أيضا إعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين. وتركز المبادرة على الفئات العمرية من 16 إلى 35 عاما فأكثر، على أن يكون هناك استثناء لمن تخطى هذا العمر بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم. وسوف تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، على أن يتم العمل على توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية.

يذكر أن الورشة الإقليمية حول المواطنة وتعليم الكبار اختتمت أعمال جلستها الافتتاحية بتكريم مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، كأحد رموز العمل الأهلى المصري التى شاركت بفاعلية فى تنفذ خطط وبرامج ومبادارات أهلسة طموحة تستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى غير القادر فى القرى الأشد احتياجا.

الورشة الإقليمية "المواطنة في تعليم الكبار"

الورشة الإقليمية "المواطنة في تعليم الكبار"

الورشة الإقليمية "المواطنة في تعليم الكبار"