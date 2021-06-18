ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة شمال الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وينتظر الأهالي وتفعيل رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لاستخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس.

و حصلت “الدستور” على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في إدارة شمال الإسماعيلية، وجاءت النتيجة كالتالي "دارين أحمد محمود أحمد بمجموع 279 بمدرسة 24 أكتوبر، بسملة محمد فاروق محمد بمجموع 279 بمدرسة الطائف، ألاء محمود فارس عبدالخالق بمجموع 278.5 بمدرسة الطائف، هيا محمود محمد محمد بمجموع 278.5 بمدرسة الطائف، محمد ناصر محمد حسن، بمجموع 278 بمدرسة 16 أكتوبر، رنا هالد سليمان محمود إبراهيم بمجموع 278 بمدرسة صفية زغلول، ندى أحمد عبدالعظيم عبدالحميد جمعة بمجموع 278 بمدرسة السلام، حنين عبدالفتاح توفيق محمد إسماعيل بمجموع 278 بمدرسة الخلفاء الراشدين، منة الله أسامة أحمد عبده بمجموع 278 بمدرسة الخلفاء الراشدين، منة السيد سعيد عبدالوهاب بمجموع 278 بمدرسة الخلفاء الراشدين، مريم إبراهيم مجدي محمد بمجموع 278 بمدرسة أمون، بسنت إسلام فارس طه، بمجموع 278 بمدرسة الطائف، زينة أسامة صديق عبدالحميد الحديدي بمجموع 278 بمدرسة المنار.

- نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2021

وكان محافظ الإسماعيلية، قد استقبل أمس الخميس، طه عجلان وكيل وزارة والتعليم بالمحافظة لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2021 النتيجة النهائية للعام الدراسي الحالي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لهذا العام.

- رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

واعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة إتمام المرحلة مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام 2021/2020، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من هنا.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، أن النسبة العامة للنجاح بلغت على مستوى محافظة الإسماعيلية 83.03٪ بمختلف قطاعاتها.

وقد أشاد المحافظ بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا المزيد من التقدم.