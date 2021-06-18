الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 1039 حكمًا قضائيًا وضبط 8 قطع سلاح في حملة بسوهاج

حملة امنية
حملة امنية

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت أطراف الخصومات الثأرية، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من أحكام، وتجار الأسلحة النارية والحائزين لها وتم ضبط 8 قطع سلاح متنوعة وتم تنفيذ 1039 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط قضيتى إتجار بالمواد المخدرة.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ب

وتم استهداف طرفـي الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي "الرماضنة" و"الحرارزة" بناحية الكتكاتة دائرة مركز ساقلتة والتي تجددت فـي واقعة المحضر إداري مركز ساقلته لسنة 2021 مقتل مندوب مبيعات ينتمي للعائلة الأولى وأسفر الاستهداف عن ضبط  2 بندقية خرطوش عيار 12  و" 35 " حكم بعدد " 12 " متهم و " 25 " حكم جزئى و " 10 "حكم مستأنف و تم ضبط  " 5 " دراجات نارية " تروسيكل " ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية - تم ضبط " 152" مخالفة مرورية متنوعة و"36" قضية تموينية متنوعه  و" 7 " قضايا أداب عامه و" 2 " قضية مصنفات فنية قضية أحداث و" 4 " قضايا أموال عامة.

وتم ضبط طبنجة حلوان عيار 9 مم و" 2 " طلقه من ذات العيار وفرد خرطوش محلى الصنع وفى مجال ضبط قضايا المخدرات وتم ضبط  "7" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "30" جرام ومبلغ مالي "130" جنية وهاتف محمول وسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " حيازة عامل و ومقيم قسم طهطا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم ضبط "32" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي "20" جرام حيازة المتهم عاطل ومقيم  قسم اول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 36 "  حكم وفي مجال ضبط قضايا الأموال العامة تم ضبط " 4 " قضايا إمتناع عن قبول عملة ورقية فئة الجنية وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية وتم ضبط قضيتى إدارة وتشغيل ريسيفر داخل مقهي بدون ترخيص و إدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل إتصالات بدون ترخيص وفي مجال مكافحة جرائم الأحداث وتم ضبط قضية تدخين داخل المواصلات العامة وفي مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1093 " حكم وفي مجال ضبط المرورية 659  مخالفة مرورية.

مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدير امن سوهاج الهاربين من أحكام تجار المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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