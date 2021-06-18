الأنبا بشارة يلتقي كهنة رعايا المنطقة الجنونية بأبوقرقاص

التقى صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بكهنة رعايا المنطقة الجنوبية بأبوقرقاص، شارك في اللقاء الأب يوحنا بولس، والأب يوسف أنور، والأب عبدالمسيح لمعي، والأب ملاك جرجس، والأب بولس إسحق، والأب تيموثاوس نبيل.

أقيم اللقاء بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، حيث تضمن الاجتماع مناقشة بعض الأمور الرعوية والخدمية والروحية، كما حث نيافة المطران الآباء الكهنة على ضرورة الاعتناء بأسرهم، لأنهم في حاجة إليهم مثل الأسر التي يتم خدمتها. واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية من من نيافة الأنبا بشارة.

جدير بالذكر انه تستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

الاستعداد لبدء صوم الرسل

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة المجيد، ويعتبر واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يومًا، بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون، ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ، وفقًا لروايات الإنجيل، وتحديدًا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.