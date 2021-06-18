مارس التأمل.. عادات روتينية ليلية ليوم أكثر إنتاجية

هناك الكثير من العادات التي يمكن من خلالها قضاء يوم صباحي في غاية النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية ويمكن فعلها مساءً، ونرصدها خلال السطور التالية.

يعتبر الروتين الليلي من الأمور الهامة قد يكون يومك عشوائي ولا يكون لك روتين قبل النوم ولكن إذا فعلت ذلك ستلاحظ فرق كبير، فهناك العديد ممن يعتادون على قراءة جزء من كتاب قبل النوم أو تعلم الجديد أو تناول مشروب ساخن قبل الخلود للنوم جمعيها أشياء تساعدك الحصول على ليلة أكثر إنتاجية ومثمرة.

إعداد الفطور مسبقًا

يمكن إعداد وجبة الإفطار مسبقًا من خلال إعداد وجبات مثل رقائق الشوفان، والبيض وسلطة الفواكه وكذلك السلطة الخضراء وغيرها من الأطباق سهلة التحضير، حيث إن تناول وجبه الفطار يساعدك في التركيز طوال اليوم وحل كافة المشكلات أمامك.

إنشاء قائمة مهام تفضيلية لك

يمكن من خلال جلوسك مساءً أن تنشأ قائمة تفضيلية للمهام الخاصة بك في اليوم التالي بشكل يجعلك أكثر تنظيمًا.

تحضير الملابس

يمكنك تحضير الملابس الخاصة بالذهاب للعمل في اليوم التالي من ليلة أمس حتى يكون الأمر مريح ولا تستعجل في إنهاء المهام الخاصة بك على حساب ظهورك بمظهر لائق.

الإضاءة

تخفيض الإضاءة الزرقاء الخاصة بالأجهزة الإلكترونية حولك أمر في غاية الأهمية حيث يساعدك على الخلود لنوم هادئ ومريح وبعيد عن التوتر والقلق، وينصح الخبراء بضرورة بعد الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك قبل النوم بـ3 ساعات حتى تخلد لنوم هادئ ومريح ومتواصل.

تعد فكرة ممارسة التأمل أمر في غاية الأهمية حيث تحصل على نوم متواصل وعميق، رجل الأعمال الكندي أيلون ماسك كان ينام 6 ساعات وليس 8 ساعات يوميًا ولكنه كان يمارس رياضة التأمل ومن خلالها تساعده على نوم عميق، مما يسهل عليه مهام اليوم التالي.