«التموين» تعلن صرف 80% من مقررات يونيو التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، معلنة صرف حوالي 80% من إجمالي المقررات التمونيية لشهر يونيو.

ووجهت وزارة التموين باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والبدالين التمونيين وفروع مشروع جمعيتي بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي نفى وجود أي أزمات في الزيوت الخام أو المعبأة، مؤكدا توافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21-23) جنيها للزجاجة 1 لتر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة 800 مللي بسعر 17 جنيها وزنة 1 لتر بسعر 21 جنيها بالتساوي لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة لعدم حدوث أي مشاكل عند منافذ التوزيع.

وكانت قد تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن زيت طعام خام مستورد، منها 60 ألف طن زيت صويا خام مستورد و40 ألف طن زيت عباد مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر 2021 كانت قد أعلنت الهئية عن مناقصة لتورديها.

وكشف المهندس محمود نجيب، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن هناك خطة استثمارية لتطوير وحدة تكرير الزيوت بمصنع الشركة في كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك من خلال رفع كفاءة الوحدة من 200 طن يوميا حاليا لتصبح 500 طن يوميا بعد تنفيذ خطة التطوير.