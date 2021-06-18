مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في مدينة نصر

لقي شاب، اليوم الجمعة، مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ملاكي بمنطقة زهراء مدينة نصر، أثناء عبوره الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مصادمة ومتوفى بأحد الشوارع بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م.ب"، 29 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، وتبين أن سيارة صدمته ولقى مصرعه على الفور وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.