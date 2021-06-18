الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

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آخر مستجدات الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

الطيران السعودي الدولي
الطيران السعودي الدولي 2021

آخر مستجدات الطيران السعودي الدولي 2021 من أكثر التساؤلات حاليا التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة الكثير من المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية في العودة إلى أعمالهم هناك، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح الطيران السعودي و شروط استئناف حركة الطيران السعودي في ظل انتشار فيروس كورونا.


آخر مستجدات الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

شهدت الكثير من حركة الطيران بمختلف دول العالم حالة من التخبط خلال الآونة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والخوف من تفشي العدوى خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة أكثر شراسة تهاجم الجهاز المناعي وتفتك به حتى تدمره وتقضي على باقي أجهزة الجسم لذلك اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات احترازية عقب ظهور السلالة الجديدة المتحورة في العديد من البلاد بوقف حركة الطيران وتم تحديد عدة مواعيد لاستئناف الطيران ولكن تم تأجيلها نظرا لتردي الأوضاع ولكن عقب اعتماد وزارة الصحة السعودية للقاح سينوفارم الصيني يتوقع عودة الطيران ولكن بعدة اشتراطات احترازية لتفادي انتشار العدوى.


شروط عودة الطيران السعودي 2021

يتوقع الكثير عودة الطيران السعودي بين لحظة وأخرى وفتح المطارات الدولية خاصة عقب انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الكثير من الدول ولكن باشتراطات احترازية صارمة أبرزها إلزام جميع الوافدين إلى المملكة العربية السعودية بالحجر الصحي والعزل المنزلي لمدة لا تقل عن أسبوع عقب الوصول وعدم السماح للراغبين في السفر إليها الحصول على تأشيرة دخول إلا عقب تقديم ما يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعمل تحليل ( PCR) حديث متابعة كافة إجراءات السفر إلكترونيا عبر تطبيق " تطمن" على الهاتف المحمول التابع لوزارة الداخلية السعودية لضمان عدم تفشي العدوى بين المواطنين.

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ضوابط الحج 2021

آخر مستجدات الطيران السعودي الدولي 2021 و ضوابط موسم الحج هذا العام من أبرز الكلمات البحثية التي يبحث عنها ملايين من المسلمين حاليا حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالفعل ضوابط موسم الحج 2021 حيث اقتصر على 60 ألف حاج من المقيمين داخل المملكة سواء من السعوديين أو من الجنسيات الأخرى من الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما و حصولهم على جرعتي اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية وتقديم فحوصات طبية حديثة تؤكد خلوهم من الأمراض المزمنة من المرض السكرى و ضغط الدم و أمراض الأورام.

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