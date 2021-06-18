الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تنظم ندوة عن علم النفس الفيزيائي بمكتبة المستقبل غدا

جمعية مصر الجديدة
جمعية مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، ندوة بعنوان "علم النفس الفيزيائي والطاقة البشرية"، وذلك في الخامسة من مساء غد السبت ، في مكتبة المستقبل تحاضر فيها الدكتورة رباب الششتاوي، خبيرة التنمية البشرية وعلوم الطاقة.

و علم النفس الفيزيائي هو فرع علم النفس، الذي يتمثل هدف دراسته الرئيسي في العلاقة بين التحفيز الخارجي وخصائصه وإدراك الفرد للمحفزات،  وهي من أولى أنواع الدراسات التي أجريت بطريقة علمية حيث دخلت الجوانب النفسية مثل الإحساس والتقييم الذي تم إجراؤه في التحليل، و يتطلب قياس الجوانب النفسية الفيزيائية أدوات دقيقة للغاية وتطوير تقنيات مختلفة من شأنها أن تسمح بالحصول على بيانات صحيحة وموثوقة.

 

 في سياق آخر،  تنطلق فى الواحدة من ظهر، اليوم الجمعة، رحلة مركز الطفل للحضارة والإبداع " متحف الطفل" للتعرف عن قرب إلى الكواكب والنجوم والمجرات الفلكية ، وذلك من خلال الزيارة التفقدية التعليمية إلى مرصد القطامية الفلكي.  

 وتأتي  هذه الرحلة في إطار استراتيجية الجمعية  لنشر الثقافة الفلكية وتنمية الوعي بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء، وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضية والنانو تكنولوجى بين جموع الأطفال والشباب. 

وتأتي الرحلة من منطلق التعاون المشترك بين جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، والتابع لها متحف الطفل، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الأستاذ الدكتور جاد القاضى

 وقال الدكتور أسامة عبدالوارث ، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" إن المسؤولين بالمرصد سيصطحبون المشاركين في الرحلة في جولة تعريفية بالمرصد وطرق الرصد المختلفة، والأجهزة المستخدمة وأنواع "التليسكوبات"، وجولة خارجية في الصحراء، وتصوير الغروب، والمناظر الطبيعية الصحراوية. 

 و أشار إلى أن لحظة الرصد الفلكي تبدأ من بعد غروب الشمس تماماَ وبالتحديد فى  الساعة 07:30 مساءاً لرصد المجموعات النجمية المختلفة، والأبراج التي تظهر في السماء، كما يتعلم المشاركون في الرحلة كيفية التعرف على الاتجاهات عن طريق النجوم.

علم النفس الفزيائى والطاقة البشرية الدكتور نبيل حلمى جمعية مصر الجديدة رباب الششتاوى متحف الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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