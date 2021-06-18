الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساجد الإسماعيلية

تطبيق الإجراءات الاحترازية
تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد المحافظة تحت عنوان “الحج في زمن الأوبئة”، مؤكداً أنه للأحوال العادية أحكامها، وللأوبئة أحكامها، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة  الدول والأفراد واستقرارها، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، ويأخذ بكل أسباب التداوي والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى، فمن رضي أرضاه الله وأسعده .

وأوضح "عبادة" أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

وشدد على التزم مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات سابقة، تأييده قرار السعودية قصر الحج على أعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة، قائلاً: "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

وقال وزير الأوقاف، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس فى ظل جائحة كورونا قرار صائب وفهم دقيق لمقتضيات الواقع.

 وأوضح أن للأحوال العادية أحكامها، وللأوبئة أحكامها، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة الدول والأفراد واستقرارها، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، وأن يأخذ بكل أسباب التداوى والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى، فمن رضى أرضاه الله وأسعده.

الإسماعيلية أوقاف الإسماعيلية اخبار أوقاف الإسماعيلية مديرية أوقاف الإسماعيلية الشيخ صبرى عبادة

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