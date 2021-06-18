شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة

ضغطت شركات التعدين على الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية، إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.

ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1 بالمئة، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد على خمسة بالمئة، واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش.

وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيُبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأمريكي بشأن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلبًا على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر.

وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.

وفي سياق متصل، أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع، أمس الخميس، إذ أثارت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف إزاء تشديد مبكر للسياسة، وسجلت أسهم التعدين أكبر تراجع مع هبوط أسعار السلع الأساسية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة إلى 459.33، بعد مكاسب استمرت تسعة أيام، بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة قبل عام مما كان متوقعًا.

وكانت أسهم قطاع التعدين الأسوأ أداء، إذ هبطت 2.5 بالمئة بعدما أدت تصريحات البنك المركزي الأمريكي إلى صعود الدولار ونزول أسعار السلع الأولية، وكانت أسهم شركات المرافق العامة والكيماويات أيضًا بين أكبر الخاسرين.

وأدت خسائر لأسهم رئيسية في قطاع التعدين إلى تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

وكانت أسهم البنوك من بين الأفضل أداء خلال أمس، وارتفعت 0.4 بالمئة مع ارتفاع عوائد السندات بفضل الاحتياطي الاتحادي، لكن خسائر لأسهم بنوك إسبانية رئيسية، في أعقاب تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار، أبعدت القطاع عن ذروات حققها خلال اليوم.

