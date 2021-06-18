إنجازات وزارة التجارة والصناعة في مجال الاعتماد خلال 7 سنوات

حظي قطاع الصناعة على مدى سنوات تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام غير مسبوق، حيث أعطي أولوية لهذا القطاع ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وترصد "الدستور" في السطور التالية، إنجازات وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المجلس الوطنى للاعتماد وكانت كالتالي:

- الحصول على الاعتراف الاقليمى العربى بالمجلس من الجهاز العربى للاعتماد ARAC، والاعتراف القارى بالمجلس من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC، والاعتراف الدولى من المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF.

- إضافة مجال اعتماد جهات التفتيش الى المجال المعترف به دولياً من من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC، وإضافة مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة البيئة الى المجال المعترف به دولياً من من المنتدى الدولى للاعتماد IAF.

- تنفيذ عمليات اعتماد لما يزيد عن 500 جهة تقييم مطابقة (معامل اختبار / معايرة / طبية / طب شرعى وجهات منح شهادات وجهات تفتيش وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات المنتجات).

- تنفيذ مشروع للتوأمة بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى بغرض تعزيز قدرات المجلس المؤسسية لدعم المجلس للتقدم لتوقيع اتفاقية الاعتراف ثنائى الأطراف BLA مع المنظمة الأوروبية للاعتماد EA (2015 – 2017)

- تأسيس وعضوية المجلس لمجلس إدارة المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF ورئاسة اللجنة الفنية للمنتدى.

- تقدم المجلس الى المنظمة الأوروبية للاعتماد EA لتوقيع اتفاقية اعتراف ثنائى الأطراف BLA بين المجلس والمنظمة الأوروبية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043 وتم توقيع الاتفاقية والحصول على الاعتراف القارى من المنظمة.

- عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية وخاصة اللجان الفنية ISO/TC 309 والمختصة بالحوكمة ومكافحة الرشوة ISO 37001 ونظم إدارة التوافق ISO19600 وحماية الشهود

- المحافظة على استمرار سريان الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من منظمة ILAC، ومنظمة IAF، ومنظمة AFRAC، ومنظمة ARAC، والمنظمة الأوروبية للاعتماد مع تمديد مجال الاعتراف.

- إنشاء إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة وجهات منح شهادات الحلال واعتماد معامل الطب الشرعى.

- تفعيل مذكرات تفاهم موقعة بين المجلس و11 جهة اعتماد عالمية ودولية في مجال تسهيل القبول المتبادل للسلع والخدمات بين مصر ودولة جهة الاعتماد النظيرة.