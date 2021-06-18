الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من الأهالي.. الأمن يضبط «مستريح شبين الكوم»

ضبط مستريح
ضبط مستريح

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على مستريح المنوفية، الذي استولى على أكثر من 500 مليون جنيه تقريبًا من الأهالي بحجة تشغيلها لهم بأرباح مضاعفة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، بالقبض على المتهم "م.م. د"، 30 سنة، ومقيم دائرة المركز، والذي كان يمارس النصب على المواطنين متخفيًا وراء ستار شركة إعلانات يمتلكها، والذي قام بالنصب على عدد كبير من أهالي مدينة شبين الكوم.

وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم، والذي كان يتخذ من مدينة السادس من أكتوبر مخبأ له، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم تحويل القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

- تفاصيل الواقعة

وكان عدد كبير من الأهالي قد حرروا  محاضر ضد المتهم بدائرة مركز شبين الكوم، يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم  بحجة تشغيلها نظير أرباح، وبعد فترة اختفى من المدينة وتتبعته قوات الشرطة حتى تم القبض عليه. 

المنوفية سقوط استيلاء المباحث الجنائية القبض محمد المغربي مستريح المنوفية القبض علي مستريح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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