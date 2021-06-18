العراق: الفطر الأسود لا يشكل جائحة وبائية ولا علاقة له بـ«كورونا»

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، إن الفطر الأسود لا يشكل جائحة وبائية ولا ينتقل من شخص إلى آخر، داعية أصحاب المناعة المنخفضة إلى ضرورة أخذ اللقاح.

وأشارت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور ربى فلاح حسن لقناة "السومرية نيوز"، إلى أن "الفطر الأسود مرض فطري موجود أساسًا حتى قبل كورونا وليست له علاقة به، وهو يصيب أصحاب المناعة المنخفضة والأمراض المزمنة كالسكري غير المسيطر عليه أو من يستخدمون علاج الستيرويد لفترات طويلة أو حتى بصورة خاطئة و لديهم مناعة منخفضة، فهم أكثر عرضة للإصابة بالفطريات بشكل عام وليس فقط هذا المرض بشكل خاص".

وأضافت أن الفطر الأسود مرض نادر الحدوث ولا يشكل جائحة وبائية ولا ينتقل من شخص إلى آخر، لافتة إلى أن وزارة الصحة تتابع كل حالة ويتم علاجها ومتابعتها، وأن هناك فرقًا ولجانًا طبية خاصة شكلت لمتابعة وتشخيص هذه الحالات إن وجدت.

وأكدت على أهمية أخذ اللقاح بشكل ضروري لأصحاب المناعة المنخفضة ومن لديهم أمراض مزمنة لتقيهم من شدة الإصابة ومضاعفاتها وما يترتب عليها من أمراض مصاحبة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.