الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مركز روسي: لقاح «سبوتنيك V» لن يتكيف مع سلالة كورونا الهندية

سبوتنيك V
سبوتنيك V

أعلن مدير مركز "جماليا" الروسي لعلم الأوبئة ألكسندر جينتسبورج، اليوم الجمعة، أن تركيبة لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لن يتكيف مع سلالة كورونا المتحورة لأول مرة في الهند أو أي سلالة أخرى.


وقال "جينتسبيرج" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "إنتاج لقاح جديد عملية طويلة الجزء العلمي سيستغرق 10 أيام والعملية التنظيمية حوالي 3 إلى 4 أشهر خلال هذه الفترة الزمنية، سيتحول الفيروس وستظهر سلالة أخرى، لذلك فإن تطوير لقاحات تتكيف مع سلالات جديدة هو مهمة جديرة بالثناء".


وفي 15 يونيو الماضي، نشر عبر الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V" أنه من أكثر للقاحات فاعلية ضد السلالة الهندية من أي لقاح آخر، وحذرت رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان آنا بوبوفا، من أن السلالة الهندية تنتشر في جميع أنحاء روسيا على نطاق واسع.


- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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