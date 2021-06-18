«البيئة» تسلم مستلزمات وأدوات طبية لمستشفى المنشاوي والمحلة في الغربية

زار وفد من وزارة البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، محافظة الغربية حيث تم الاجتماع مع السيد المحافظ الدكتور طارق رحمي، للوقوف على آخر المستجدات بمنظومة المخلفات والتحديات التي تواجهها المحافظة فى هذا الشأن.

وفد من وزارة البيئة

وتوجه الوفد لتسليم المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بمنشآت الرعاية الصحية التي يعمل عليها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF) بمحافظة الغربية ، وهي مستشفى المنشاوي العام ومستشفى المحلة العام.

وكانتى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أوضحت أن ذلك يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان في يوليو 2017ـ، بشأن دعم منظومة الإدارة السليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية من خلال أنشطة المشروع، للعمل على تطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وفد من وزارة البيئة

- إعداد مواصفات المستلزمات والأدوات اللازمة لمنشآت الرعاية الصحية

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام المشروع بإعداد مواصفات المستلزمات والأدوات اللازمة لمنشآت الرعاية الصحية بالتعاون مع كبار الخبراء في هذا المجال، وشراء هذه المستلزمات وفقا لمبدأ الشراء الأخضر واستبدال الأجهزة المحتوية على الزئبق بأجهزة بديلة خالية منه.

و تغطي المحطة نصف احتياجات محافظة الغربية تقريبًا مع مراعاة الفرز السليم للمخلفات الطبية الخطرة المتولدة داخل المستشفيات من المخلفات البلدية، وقد تم بالفعل تدريب عدد من العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على كيفية تطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، وذلك بداية من الفصل السليم للمخلفات المتولدة عن المستشفيات مرورًا بكيفية معالجة المخلفات وانتهاءً بالتخلص الآمن من ناتج المعالجة كما تم تدريب فريق كامل داخل هذه المحطة على كيفية التشغيل والتعامل مع المحطة.

مخلفات الرعاية الصحية

وفد من وزارة البيئة

وفد من وزارة البيئة

وفد من وزارة البيئة

وفد من وزارة البيئة

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