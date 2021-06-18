تشديد الإجراءات الاحترازية في موسكو لمواجهة تفشي «كورونا»

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، تمديد وتشديد القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي العدوى في الفترة الأخيرة.

وأمر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين -في بيان منشور على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة- بتمديد القيود المفروضة في العاصمة حتى 29 يونيو الجاري، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أي فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص.

ووجه سوبيانين انتقادات شديدة اللهجة إلى الذين لا يلتزمون بالتوجيهات الصحية خلال حضورهم مباريات رياضية وحفلات موسيقية.

وحذر عمدة موسكو -في وقت سابق- من أن الوضع الوبائي في العاصمة يتدهور بسرعة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة في المدينة ارتفع خلال أيام معدودة من ثلاثة آلاف حتى سبعة آلاف ومن المتوقع أن يبلغ اليوم تسعة آلاف، مع رصد تفشي سلالات جديدة أكثر خطورة للعدوى في المدينة.

وكانت السلطات الصحية في موسكو ومقاطعتها قد فرضت مؤخرا التطعيم الإلزامي ضد كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

