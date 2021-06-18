الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشديد الإجراءات الاحترازية في موسكو لمواجهة تفشي «كورونا»

الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، تمديد وتشديد القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي العدوى في الفترة الأخيرة.
وأمر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين -في بيان منشور على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة- بتمديد القيود المفروضة في العاصمة حتى 29 يونيو الجاري، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أي فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص.
ووجه سوبيانين انتقادات شديدة اللهجة إلى الذين لا يلتزمون بالتوجيهات الصحية خلال حضورهم مباريات رياضية وحفلات موسيقية.
وحذر عمدة موسكو -في وقت سابق- من أن الوضع الوبائي في العاصمة يتدهور بسرعة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة في المدينة ارتفع خلال أيام معدودة من ثلاثة آلاف حتى سبعة آلاف ومن المتوقع أن يبلغ اليوم تسعة آلاف، مع رصد تفشي سلالات جديدة أكثر خطورة للعدوى في المدينة.
وكانت السلطات الصحية في موسكو ومقاطعتها قد فرضت مؤخرا التطعيم الإلزامي ضد كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

لأجيال قوية.. تفاصيل جهود الدولة في مواجهة شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه