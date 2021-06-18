ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق غرفة أعلى عقار في محطة الرمل بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بمحافظة الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل بغرفة أعلى سطح عقار بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق عماره خلف مطعم شهير متفرع من شارع الشهداء دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.



و انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية ومسؤولي حى وسط إلي مكان الواقعة، و تم السيطرة على الحريق بمعرفة 3 سيارات إطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بغرفة أعلى سطح العقار دون حدوث إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

