الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لتوفيق أوضاعهم

«الإسكان»: إعادة فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزى أراضى «صحراء الأهرام»

المهندس حاتم محمود
المهندس حاتم محمود

أعلن المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه تقرر إعادة فتح باب التقدم اعتبارًا من الأحد المقبل، وحتى الأربعاء 30 يونيو الجاري، لمدة 10 أيام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

وفي بيان لوزارة الاسكان اليوم، أوضح المهندس حاتم محمود، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، الذي يتم صرفه مجانًا، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

 

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