الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في تقرير لجهاز الإحصاء

26.4 مليار دولار صادرات مصر العام الماضي.. والتحويلات ترتفع لـ27.8 مليار

صادرات مصر
صادرات مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية سجلت 26,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4% عن العام السابق عليه.

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية قد سجلت 27 مليار دولار خلال العام المالي 2010- 2011 مقابل 25,1 مليار دولار خلال عام 2011- 2012 بنسبة انخفاض قدرها 7,1%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 27 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 7,6% عن العام المالي 2011- 2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013- 2014 مسجلة 26 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,6% عن العام المالي السابق عليه، واستمرت في الانخفاض خلال العام المالي 2014- 2015 لتسجل 22,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 14,5% عن العام المالي 2013 /2014، وسجلت 18,7 مليار دولار خلال العام المال 2015- 2016 بنسبة انخفاض قدرها 15,9% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,7 مليار دولار عام 2016- 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2% عن عام 2015- 2016، وسجلت 25,8 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,9 % عن عام 2016-2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 28,5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 10,3 % عن عام 2017-2018.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011 مقابل  18 مليار دولار خلال عام 2011-2012 بنسبة ارتفاع قدرها 42,7%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,9 % عن العام المالي 2011-2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013-2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,8% عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014-2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4,4 % عن العام المال 2013-2014، وسجلت 17,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 11,7 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,8 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27,7 % عن عام 2015-2016، وسجلت 26,4 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21 % عن عام 2016-2017، وانخفضت عام 2018-2019 لتسجل 25,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 4,7 % عن عام 2017-2018، وسجلت 27,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4% عن العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات تحويلات المصريين مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

لأجيال قوية.. تفاصيل جهود الدولة في مواجهة شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه