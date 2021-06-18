26.4 مليار دولار صادرات مصر العام الماضي.. والتحويلات ترتفع لـ27.8 مليار

في تقرير لجهاز الإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية سجلت 26,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4% عن العام السابق عليه.

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية قد سجلت 27 مليار دولار خلال العام المالي 2010- 2011 مقابل 25,1 مليار دولار خلال عام 2011- 2012 بنسبة انخفاض قدرها 7,1%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 27 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 7,6% عن العام المالي 2011- 2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013- 2014 مسجلة 26 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,6% عن العام المالي السابق عليه، واستمرت في الانخفاض خلال العام المالي 2014- 2015 لتسجل 22,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 14,5% عن العام المالي 2013 /2014، وسجلت 18,7 مليار دولار خلال العام المال 2015- 2016 بنسبة انخفاض قدرها 15,9% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,7 مليار دولار عام 2016- 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2% عن عام 2015- 2016، وسجلت 25,8 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,9 % عن عام 2016-2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 28,5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 10,3 % عن عام 2017-2018.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011 مقابل 18 مليار دولار خلال عام 2011-2012 بنسبة ارتفاع قدرها 42,7%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,9 % عن العام المالي 2011-2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013-2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,8% عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014-2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4,4 % عن العام المال 2013-2014، وسجلت 17,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 11,7 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,8 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27,7 % عن عام 2015-2016، وسجلت 26,4 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21 % عن عام 2016-2017، وانخفضت عام 2018-2019 لتسجل 25,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 4,7 % عن عام 2017-2018، وسجلت 27,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4% عن العام السابق عليه.