وزير الزراعة يكلف بمتابعة مشروعات التنمية الزراعية بمطروح

تفقد الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة والمنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد»، لمتابعة أنشطة المشروع بمرسي مطروح، محطة التحلية بمركز النجيلة التي تنتج 50 مترًا مكعبًا يوميًا من مياه الصالحة للشرب الذي ينفذه مركز التنمية المستدامة بمحافظة مطروح، من التمويل المحلى لمشروع «برايد»، يرافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وقال «مصيلحي»، الجمعة، إن أبرز ما يميز هذا المشروع هو التكامل بين العديد من الأنشطة حيث سيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بالمنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم التي تعتمد على الأمطار، فى مجالات حصاد مياه الأمطار وتنمية وتأهيل الوديان وتطهير الآبار الرومانية القديمة وتنمية المراعي والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وإنشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع.

وأكد المنسق الوطني للمشروع أنه سيتم أيضًا تنفيذ أنشطة تتعلق بالتنمية الزراعية بواحة سيوة، وكذلك أنشطة تتعلق بالصحة والتغذية السليمة والتعليم، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تستهدف تقديم الدعم الفني لشباب الخريجين في الأراضي الجديدة بمنطقة المغرة.

وأكد مستشار وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالمواطن البسيط داخل المناطق السكنية التي لم تصل إليها الخدمات بعد، خاصةً في قطاع مياه الشرب بإنشاء وحدات تحلية مياه الشرب علي الآبار الجوفية، بجانب حفر الآبار في بعض المناطق الأخرى، لحصاد مياه الأمطار بها وحسن استغلالها في الشرب وسقي الحيوانات.

من جهته، أكد المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، تنفيذ محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، فى النجيلة وبرانى ويقوم المركز بإنشائها لخدمة المواطنين داخل التجمعات الصحراوية، التي تبعد بمسافات طويلة عن مناطق الخدمات بالمدن، بطاقة 50 مترًا مكعبًا يوميًا، لكل محطة التى تعمل بالطاقة الشمسية.