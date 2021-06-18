الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صنع في الإسكندرية» يحصد المركز الأول بالتصفيات الإقليمية للغواصات

فريق هندسة الإسكندرية
فريق هندسة الإسكندرية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية الهندسة "صنع فى الإسكندرية"، على فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد في مصر، وتأهله للمشاركة فى المسابقة الدولية المقامة في الفترة من 5-7 أغسطس بولاية تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي. 

وأشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن هذه مسابقة "Mate ROV competition" تعد مسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وتعنى بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في أمريكا، كما تختص المسابقة بقيام كل فريق بتجهيز غواصة آلية التحكم عن بُعد، لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن في المحيطات وتنظيف المحيط من الأشياء التي تضر بالبيئة وتهلك الحياة البحرية.

وأشار الدكتور حسن وردة الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق، أن فريق "صنع في الإسكندرية" يشارك في المسابقة منذ 8 أعوام حيث تعاقبت أجيال مختلفة على الفريق من شتى الأقسام بالكلية، ومثل مصر في  العديد من المسابقات الدولية حصد فيها الكثير من الألقاب والجوائز، ويهدف الفريق إلى تأسيس شباب قادر على العمل بعد التخرج في شتى المجالات الهندسية بخبرة فريدة عالية القدرات، وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا المتقدمة.

وكان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، امس، أن الوكالة الفرانكوفونية الجامعية (AUF) اختارت جامعة الإسكندرية ضمن 11 مؤسسة من أعضاء الوكالة على مستوى العالم لتكوين تحالف من الجامعات التي ترغب في الاشتراك بشكل ملموس وتعاوني في تحقيق المساواة بين الجنسين.أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الوكالة الفرانكوفونية الجامعية (AUF) اختارت جامعة الإسكندرية ضمن 11 مؤسسة من أعضاء الوكالة على مستوى العالم لتكوين تحالف من الجامعات التي ترغب في الاشتراك بشكل ملموس وتعاوني في تحقيق المساواة بين الجنسين.

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الغواصات الآلية المسابقة الدولية التصفيات الإقليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

لأجيال قوية.. تفاصيل جهود الدولة في مواجهة شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه