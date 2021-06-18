«الإحصاء»: متحصلات مصر من العملة الصعبة تتخطى نصف تريليون دولار

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة تخطت النصف تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 648,4 مليار دولار، حيث سجلت 57,4 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 61,7 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 7,4 % ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 64,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4,1 % عن العام المالي 2011 / 2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 59,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 7,8 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 60,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2,6 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 51,6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 15% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 60,8 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 17,8 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 75,5 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 24,1 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 80,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,3 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 77,3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3,7 % عن العام السابق عليه.

واستحوذت الصادرات على النصيب الأكبر من متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها 248,5 مليار دولار بنسبة 38,3 % من إجمالي متحصلات النقد الأجنبي، يليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج 205,3 مليار دولار بنسبة 31,7 %، ثم إيرادات السياحة 82,6 مليار دولار بنسبة 12,7 %، ثم صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 58,8 مليار دولار بنسبة 9,1 %، وأخيراً إيرادات قناة السويس 53,3 مليار دولار بنسبة 8,2 %.