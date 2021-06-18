وزير الرى: تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها في مجال الصرف الزراعى، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لتوفير المياه ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون متر مكعب يوميا، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى ٦.٠٠ مليون متر مكعب يوميا .



واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تشتمل مكونات المشروع على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر، وإنشاء ٣ قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام)، وإنشاء ٧ كبارى ، و٦ سحارات ، وعدد٢ بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية ( بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع).



وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر ، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد نظراً لزيادة التصرفات بمصرف المحيط ، الأمر الذى استلزم تدعيم السحارات القائمة بسحارة جديدة (بقطر داخلى ٣.٢٠ متر وبطول ١٩٠ متر وبتصرف ٨ متر مكعب/ ثانية) تم الانتهاء من تنفيذها في عام ٢٠٢٠ ، وتنفيذ عملية تطهير وتسليك للسحارات القديمة في شهر مايو ٢٠٢١ ، وتطهير أحواض و مداخل ومخارج السحارات القديمة ، بهدف تخفيض منسوب المياه بمصرف المحيط وصرفها على مصرف الرهاوي.



وأشار وزير الرى، إلى تنفيذ مشروع لتطوير منظومة الصرف الزراعى بمشروع وادي الصعايدة (مشروع شباب الخريجين) ، والممتد على زمام ٣٥ ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز ادفو بمحافظة أسوان ، ويضم عدد (١٥) مصرف بطول اجمالى حوالى ٧٧ كيلومتر ، وخمسة قرى هى (الشهامة - عمرو بن العاص – الإيمان - السماحة – الأشراف) ، حيث تم إنشاء هندسة صرف وادى الصعايدة عام ٢٠١٨ ، وطرح عدد من الأعمال الترابية اللازمة لتوسيع وتعميق مصارف (الرئيسى رقم ١ - الرئيسى رقم ٥ - الفرعى رقم ٢ - الفرعى رقم ٥ - جزء من الفرعى رقم ١ - الإيمان الشمالى) ، بالإضافة لأعمال الابحاث الحقلية لمنطقة وادى الصعايدة بزمام ٧٠٠٠ فدان لدراسة مدي احتياج المنطقة لشبكة صرف مغطي.

