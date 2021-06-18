الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالغردقة

حادث تصادم بالغردقة
حادث تصادم بالغردقة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث سيارة ملاكي بطريق "سفاجا- الغردقة" وتم استدعاء سيارة اسعاف، وتم نقل الجثة للمشرحةوالمصاب لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة َوجار التحقيقات.

كان تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات ف.ط.و  165‪ بطريق سفاجا الغردقة وعلي الفور تم الدفعبالاسعاف إلى موقع الحادث َوتبين وفاة قائد السيارة ومصرع شخص آخر وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت شهدت منطقة إسكان مبارك بمدينة القصير جنوبي محافظة البحر الأحمر حادث اصطدام سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة في الطريق، مما أدى إلى تفحم السيارة واشتعال النيران بها، وتم الدفع بسيارات الاسعاف والاطفاء تجاه موقع الحريق.

وتبين من التحقيقات الأولية العثور على جثتين متفحمتين داخل السيارة وتمكن رجال الإسعاف من استخراجهما وإيداعهما مشرحةمستشفى القصير،وتحرر محضر بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارًا يفيد باندلاع النيران في سيارة ملاكي وتبين أن الحادث أسفر عن تفحم جثتين مجهولتين وجارِالبحث والتحري عن بياناتهما وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

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