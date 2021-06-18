الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 522 مخالفة مرورية في حملة بالغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الخميس، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 522 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 41 ألفًا و50 جنيها، غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 49 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات عديدة كان من أبرزها أبرزها البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما أعلنت مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، برئاسة مبارك إبراهيم مراقب أول الأغذية، عن ضبط حوالي ٢ طن ملح طعام وحوالي نص طن عصائر مثلجه ( لوليتا) غير مطابقين للمواصفات القياسية المصريه و ٥٥ كيلو عسل غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث إنه خليط من الجلوكوز والسكروز وليس عسل نحل طبيعي، وذلك خلال حملات مكبرة شنها المكتب المركزى لمراقبة الأغذية بدائرة ثان المحلة الصحي، بقيادة  محمد العشري مراقب الأغذية، وأحمد يس وحيد مراقب الأغذية، بتاتعاون مع مديرية التموين بالغربية.

هذا وأكدت الدكتورة أمل شمس الدين مديرة الإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين خلال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية.

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