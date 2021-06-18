أوكرانيا تسجل 967 إصابة و50 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 967 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في أوكرانيا إلى مليونين و228 ألفا و192 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم"، الأوكرانية.

كما سجلت البلاد 50 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 51 ألفا و952 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 2312 حالة تعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و147 ألفا و972 حالة.



- ترتيب الدول حسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

