اليوم.. سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة تطبق رمز «QR CODE»

تخص تحاليل «PCR» للكشف عن كورونا

بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية، اليوم، تطبيق ضوابط جديدة للقادمين من الخارج، والخاصة بقبول تحاليل «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إبلاغ جميع شركات الطيران المصرية من قبل على أن يتم اعتبارا من اليوم الجمعة، العمل بالضوابط الجديدة لدخول المسافرين القادمين من الخارج للمطارات المصرية.

وأضافت المصادر إن الإدارة العامة للحجر الصحي اشترطت اعتماد رمز الاستجابة السريع «QR CODE» بالنسبة لتحاليل «PCR» للكشف فيروس كورونا المستجد، بدلا من ختم المعمل وذلك لجميع القادمين من الخارج سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم بعد التأكد من جهة إصدار التحليل، وأنه لن يقبل تحليل بدون رمز الإستجابة السريع.

- شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا - ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وكانت مصر للطيران، قد أعلنت مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو 2021، يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية