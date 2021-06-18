الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطوير الإعلام العربى وإنجازات 7 سنوات تتصدر عناوين الصحف

الصحف المصرية
الصحف المصرية

شددت "صحيفة الأهرام" على ضرورة ألا نمر مرور الكرام على ما أسفر عنه اجتماع وزراء الإعلام العرب أمس الأول فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤكدة أن أهم ما اتفق عليه الوزراء هو البدء فى تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة لمواجهة الإجراءات والسياسات التعسفية ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأشارت "صحيفة الأهرام" في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إلى أن الأمر الأهم هو الوعى العربى المتنامى بما يمثله الإعلام فى العلاقات العربية ــ العربية، كونه لا يقل خطورة عن دور السياسة.

ورأت الصحيفة أنه لم يعد خافيا على أحد مدى احتياجنا، نحن العرب، لإعلام كفء موضوعى ومدروس بعناية يتوجه إلى المواطنين العرب كافة فى كل الأقطار العربية، وليس مجرد إعلام محلى ضيق الأفق ومنغلق على نفسه، لافتة إلى أنه كان واضحا خلال الاجتماع أن الوزراء المجتمعين توافرت لديهم الإرادة القوية لتنفيذ هذا الإعلام الصادق الذكى الاحترافى الذى يوحد ولا يفرق.

وأكدت "صحيفة الجمهورية" أن دولة 30 يونيو.. مسيرة نجاح متواصل من إصلاح اقتصادی شامل لبرامج تنموية حضارية في كل المجالات، لافتة إلى سبع سنوات مضت كانت عـبـارة عن ملحمة من العمل المتواصل والعطاء المستمر والإنجازات المتتالية والمـشـروعـات القومية العملاقة التي تنطلق في ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقاً وغربا.

وقالت "الجمهورية" في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، إن قطار الإنجازات انطلق بلا توقف حتى يحقق الأهداف المنشودة في كل القطاعات. مشيرة إلى حجم الإنجازات المستمرة من مشروع العصر لتطوير الصعيد، وتطوير الـعـشـوائـيـات وتـطـويـر الـطـرق والمـحـاور، إلى مـبـادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس «سي» وقوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة والحالات الحرجة إلى المدن الذكية الجديدة والعاصمة الإداريـة مفخرة المدن الجديدة، وتبطين الترع والتوسع في الصوب الزراعية والمزارع السمكية العملاقة وتطوير المنظومة التعليمية الشاملة بمختلف مراحلها وتأهيل الخريج لسوق العمل واحتياجات العصر إلى مبادرة بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

مصر سياسة الاعلام فلسطين مشروعات الفلسطينى العاصمة فلسطينيين الجمهورية تكافل وكرامة كاف المجتمع قوائم الانتظار

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