الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفيات كورونا فى العالم تتجاوز 4 ملايين

وفيات كورونا فى العالم
وفيات كورونا فى العالم

تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم مستوى أربعة ملايين حالة وفاة، اليوم الجمعة، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما لا تزال دول كثيرة تجد صعوبة في شراء لقاحات كافية لتطعيم سكانها.
 

وفي حين تراجعت عدد الإصابات والوفيات الجديدة في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تعاني العديد من البلدان نقصا في اللقاحات في وقت أصبحت فيه السلالة (دلتا) المتحورة من الفيروس هي السائدة في أرجاء العالم.
 

وبينما وصل عدد وفيات كوفيد-19 إلى مليونين خلال ما يزيد عن العام بقليل، تم تسجيل المليونين التاليين خلال 166 يوما فقط وفقا لتحليل لرويترز.
 

وسجلت أعلى خمسة بلدان من حيث إجمالي عدد الوفيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، حوالي 50 في المئة من وفيات العالم، بينما شهدت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات وفاة بالنسبة لعدد السكان.
 

وتواجه دول في أمريكا اللاتينية أسوأ انتشار للفيروس منذ مارس حيث شهدت 43 من كل 100 إصابة في العالم وفقا لتحليل لرويترز.
 

وكانت أعلى تسعة بلدان بها أكبر عدد من الوفيات بالنسبة للفرد خلال الأسبوع الماضي تقع جميعا في أمريكا اللاتينية.


ويشير تحليل رويترز إلى أن الهند والبرازيل هما البلدان اللذان يعلنان عن أكبر عدد من الوفيات كل يوم بمتوسط سبعة أيام ولا يزالان يعانيان من مشاكل مرتبطة بحرق الجثث ونقص أماكن الدفن. وتشهد الهند حالة وفاة من كل ثلاث وفيات بالمرض يعلن عنها يوميا في العالم.
 

ويعتقد العديد من خبراء الصحة أن العدد الرسمي للوفيات في العالم أقل من الفعلي، وقدرت منظمة الصحة العالمية في الشهر الماضي أن عدد الوفيات أعلى من ذلك بكثير.
 

وفي حين تجد الدول الأشد فقرا صعوبة في تطعيم سكانها بسبب نقص اللقاحات، تتواتر المناشدات للدول الأكثر ثراء للتبرع بالمزيد للسيطرة على هذه الجائحة.
 

وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الأربعاء "القضية الأساسية في الأمريكتين هي الحصول على اللقاح" وحثت الدول المانحة على إرسال اللقاحات في أقرب وقت ممكن.
 

وتعهدت الدول الغنية بمجموعة السبع بتوفير مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمساعدة البلدان الفقيرة على تطعيم سكانها.
 

ملايين عالم وفيات فيروس كورونا رويتر فيروس كورونا في العالم كورونا في العالم فيروس كورونا كورونا فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

لاعب المقاولون يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه