الدول الأفريقية تحصل على قرابة 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا

حصلت الدول الأفريقية على حوالي 59.9 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن، حسبما ذكرت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها .

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أفادت وكالة الرعاية الصحية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي بأن حوالي 0.79 بالمائة من سكان القارة تلقوا اللقاح بشكل كامل.

وحصلت خمسة بلدان، وهي المغرب ومصر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، على معظم جرعات لقاحات كوفيد-19 وأعطتها لسكانها.

وحتى يوم الخميس، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا 5108890، فيما سُجلت 136030 حالة وفاة و4558435 حالة شفاء، وفقا للوكالة.

وتعد دول جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر الأكثر إصابة في القارة، وفقا للمركز الأفريقية.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.