الرئيس السويسرى يكشف عن لحظة بارزة فى قمة بوتين وبايدن

كشف الرئيس السويسري غي بارميلين الذي استضافت بلاده القمة الروسية الأمريكية مؤخرا، عن انطباعاته الشخصية عن الاجتماع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وأشار بارميلين في مقابلة مع قناة RTS التلفزيونية السويسرية خلال إجابته عن سؤال حول أكثر اللحظات التي لا تنسى في القمة: "تحدث جو بايدن وفلاديمير بوتين لمدة خمس دقائق، وشعرت على الفور أن كل شيء يسير على ما يرام بينهما، كأشخاص عاديين".

وأشاد بارميلين بصراحة الرئيس الروسي، وقال: "فلاديمير بوتين هو واحد من الذين لا يدورون حول الموضوع.. كلماته مباشرة وموجهة نحو الهدف.. وأنا شخصيا أقدر هذه الخصلة".

وعقدت الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن في جنيف استمرت 4.5 ساعة، أعلن الطرفان في أعقابها عن توصلهما إلى نتائج مرضية في العديد من نقاط الخلاف بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن قمة جنيف صممت تقريبا لتناسب احتياجات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداخلية.

وطلبت الولايات المتحدة هذه الاجتماعات، وهي تؤكد من وجهة نظر الكرملين، أن بوتين زعيم له مكانة مماثلة لرئيس الولايات المتحدة.

أوليج إجناتوف، كبير محللي الشئون الروسية في Crisis Group ومقره في موسكو يقول: "هذا هو بالضبط ما يريده الكرملين، التحدث إلى الولايات المتحدة على قدم المساواة وبطريقة لا يطالب بها الطرف الآخر بتغيير الموقف كشرط للحوار".

وتابع: "لا شك في أن بوتين سيواصل اختبار بايدن إذا تعثر الحوار أو تطور في اتجاه غير موات لموسكو، هذه ليست بداية لتطبيع العلاقات، إنها وقفة في تدهورها المتزايد".

على الرغم من أنه قد يكون من غير المنطقي بالنسبة لبوتين أن يثير غضب الرئيس الأمريكي في وقت لاحق ، فإن كل إجراء يقوم به الرئيس الروسي يتم تنفيذه من أجل اللعب لصالحه محليًا.

يشير كير جايلز، كبير الزملاء الاستشاريين في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس ، إلى أن مواجهة الولايات المتحدة كان جزءًا كبيرًا من نجاح بوتين في الداخل.

وتابع "إن إجابته القوية على كل من أسئلة الكرة اللينة من وسائل الإعلام الروسية المروعة والتحديات من الصحفيين الأجانب ستكسبه نقاطًا في الوطن، وخصوصا الروس الذين يشاركونه اقتناعه بأن الغرب هو الشريك الخطير الذي لا يمكن التنبؤ به والعدواني في العلاقة ".