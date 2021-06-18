الخارجية الأوكرانية تدعو روسيا للانسحاب من أراضي بلادها بعد قمة بايدن وبوتين

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، روسيا إلى الانسحاب من بلاده بعد قمة بايدن-بوتين في جنيف.



وقال كوليبا إنه من المشجع أن نرى الرئيس الأمريكي جو بايدن يتخذ موقفا متشددا تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.



وأضاف أنه كان قلقًا بشأن قيام بايدن وبوتين بصفقة داخلية، والتي قد تؤثر على مستقبل بلاده.



وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بايدن أكد له أنه لن يستخدم بلاده "كأداة مساومة" في المحادثات مع روسيا.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه قادة العالم الغربي عن دعمهم لأوكرانيا في الصراع المستمر على الحدود الشرقية للبلاد منذ عام 2014.



وشكر زيلينسكي - الأحد الماضي - قادة مجموعة السبع على دعمهم بعد أن حثوا روسيا على سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق ، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، أن الحلف لا ينظر في الوقت الراهن في إمكانية تقديم خطة الحصول على العضوية لجورجيا وأوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ستولتنبيرج، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن "ما يتصدر الاهتمام الآن هو الإصلاحات.. وعندما يدور الحديث عن أوكرانيا وجورجيا، فإننا نعير الاهتمام لمدى تجاوبهم مع معايير الناتو".

وتابع: "ولذلك ندعم الجهود لمواصلة الإصلاحات وتحديث المؤسسات الدفاعية والأمنية (في البلدين)، وهذه أهم قضية نتحدث عنها".

وأكد أن مدى استعداد أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الناتو، سيحدده البلدان المذكوران والأعضاء الـ 30 في الحلف، مشيرًا إلى أنه "من حقهما السيادي تقرير مصيرهما".

وأشار إلى أن مساعدة الناتو لأوكرانيا تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة، وأن الحلف يعمل مع السلطات في كييف لضمان إنجاز الإصلاحات بالكامل.