إزالة تعديات النيل بكفر شكر وإنشاء ممشى بطول 1200 متر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، بالاشتراك مع وزارة الرى (حماية نهر النيل)، حملة إزالة كافة التعديات على نهر النيل لاستكمال المرحلة الثالثة من خطة إنشاء ممشى على نهر النيل، والتى بدأت من أمام المعهد الدينى وصولا بطريق الجزيرة خلف شبكة كهرباء المدينة والتى بلغت مسافة 300 متر تقريبا وذالك استمرارًا لجهود خطة مجلس المدينة التى بدأت منذ رئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة واستهدفت تحسين كافة الأوضاع والخدمات، وتطوير وتجميل الشوارع والطرق، وإنشاء حدائق وتطوير الكورنيش وممشى، بهدف خلق متنفس مجانى للترفيه عن المواطنين وأسرهم.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن المرحلة الأولى بدأت بتطوير حوالى 500 تقريبا بكورنيش النيل فور رئاسته للمركز والمدينة منذ عام مضى، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية بدأت من أمام محطة المياه رقم 1 وصولا بنهاية مركز شباب المدينة بمسافة بلغت نحو 400 متر تقريبا.

ولفت إلى أن تلك الجهود حققت نجاحًا كبيرًا في تطوير وتجميل كورنيش النيل بشكل جمالى وحضارى بعد أن كان مهملا منذ سنوات، بهدف أن يليق بجموع أهالى كفر شكر ذات التاريخ العريق، فضلا عن أن المدينة أصبحت تتمتع الآن بممشى متنفس مجانى على نهر النيل لراحة وخدمة المواطنين.

وقال رفعت فى تصريحات صحفية إن مدينة كفر شكر تعد من أكثر المدن التى تتمتع بمرور نهر النيل بها مما دفعه إلى التفكير فى خطة تطوير وتجميل كورنيش النيل وإنشاء ممشى متنفس مجانى، من خلال إزالة كافة أشكال التعديات على حرم نهر النيل باستخدام قوة القانون ودعم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى كان متابعا لكافة الجهود والأعمال التطويرية بهدف إدخال الفرحة والسعادة على أهالينا بالمركز والمدينة من خلال خلق متنفس مجانى لجموع أهالينا المواطنين وأسرهم وممارسة حقهم فى الاستمتاع برؤية نهر النيل ذات الطبيعة الخلابة والذى تتميز به المدينة المشهود لها بالتاريخ العريق.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه يتم بذل قصارى الجهد للارتقاء بمستوى كافة الخدمات والمرافق وتحسين الأوضاع المعيشية لأهالينا المواطنين فى شتى المجالات وخصوصا داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة طبقا للإمكانيات المتاحة بهدف راحة وخدمة أهالينا المواطنين وشعورهم بالرضا التام وجهود وإنجازات الدولة فى كافة القطاعات.