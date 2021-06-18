أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18-6-2021

شهد سوق الذهب العالمي، اليوم الجمعة 18-6-2021، عدة تطورات وارتفاعات شديد فى الأسعار، مما أثر على أسعار الذهب فى مصر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 827 جنيهًا، وهو الذي يعد الأكثر انتشارًا بين الوجه البحري والقبلي، وستشهد خلال الفترة المقبلة توقعات بتواصل ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي.

وتشهد أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021 فى مصر، حالة الترقب لسعر برميل النفط وسعر الدولار، حيث إنه كلما ازداد سعر برميل النفط ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، بينما أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار أي أنه كلما تراجع سعر الدولار ارتفعت أسعار الذهب، ونستنتج أن أسعار الملاذ الآمن (الذهب) تتأثر بالحياة السياسية فى العالم أجمع.

وفيما يخص مصنعية الذهب بمصر

تختلف مصنعية الذهب من مكان إلى آخر، وأيضا قيمة وفخافة قطعة الذهب إلى أخرى، كما يتم حساب الهالك الخارج من الذهب وفى الغالب تصل المصنعية إلى ما بين 7 إلى 15% من قيمة الجرام، وقد تتجاوز القيمة السابقة حسب الشغل فى قطعة الحلى والتى يقدرها البائع، فبالتالى لا يمكن حساب قيمة محدده للمصنعية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر

وحدة عيار الذهب سعر جرام الذهب بالجنيه المصري سجل سعر جرام عيار 24 945 جنيهًا وسجل سعر الجرام عيار 22 857 جنيهًا سعر جرام عيار 21 827 جنيهًا بينما بلغ سعر جرام عيار 18 بقيمة 709 جنيهات وجاء سعر الجرام عيار 14 536 جنيهًا كما سجل جرام عيار 12 480 جنيهًا قيمة الأونصة 31242 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 بقيمة 6616 جنيه وسجل سعر كيلو الذهب عيار 21 بقيمة 1,004,571 جنيهًا

الذهب يشغل بال المصريين

من أهم ما يشغل بال العديد من المصريين خاصة المقبلين على الزواج خلال فترة الصيف، أو الراغبين في استثمار أموالهم فى استثمار مضمون، أو على الأقل الاحتفاظ بقيمة أموالهم كما هى بدون نقصان فى القيمة، حيث يسعى العديد إلى متابعة أسعار الذهب اليوم فهو قد يكون الملجأ المفضل لدى الكثرين بتوفير أموال عن طريق بيع الذهب ومعرفة أسعار البيع.