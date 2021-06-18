الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18-6-2021

الذهب في مصر
الذهب في مصر

شهد سوق الذهب العالمي، اليوم الجمعة 18-6-2021، عدة تطورات وارتفاعات  شديد فى الأسعار، مما أثر على أسعار الذهب فى مصر،  حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 827 جنيهًا، وهو الذي يعد  الأكثر انتشارًا بين الوجه البحري والقبلي، وستشهد خلال الفترة المقبلة  توقعات بتواصل ارتفاع  أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي.

وتشهد أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021 فى مصر، حالة الترقب لسعر برميل النفط وسعر الدولار، حيث إنه كلما ازداد سعر برميل النفط ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، بينما أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار أي أنه كلما تراجع سعر الدولار ارتفعت أسعار الذهب، ونستنتج أن أسعار الملاذ الآمن (الذهب) تتأثر بالحياة السياسية فى العالم أجمع.  

وفيما يخص مصنعية الذهب بمصر

تختلف مصنعية الذهب من مكان إلى آخر، وأيضا قيمة وفخافة قطعة الذهب إلى أخرى، كما يتم حساب الهالك الخارج من الذهب وفى الغالب تصل المصنعية إلى ما بين 7 إلى 15% من قيمة الجرام، وقد تتجاوز القيمة السابقة حسب الشغل فى قطعة الحلى والتى يقدرها البائع، فبالتالى لا يمكن حساب قيمة محدده للمصنعية.

                         

أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر 

وحدة عيار الذهب

  سعر جرام الذهب بالجنيه المصري

سجل سعر جرام عيار 24 

945 جنيهًا

وسجل سعر الجرام عيار 22  857 جنيهًا

سعر جرام عيار 21  

827 جنيهًا

بينما بلغ سعر جرام عيار 18 بقيمة 709 جنيهات
وجاء سعر الجرام عيار 14 536 جنيهًا
كما سجل جرام عيار 12 480 جنيهًا

قيمة الأونصة  

31242 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 24

بقيمة 6616 جنيه

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 21 

بقيمة 1,004,571 جنيهًا

 

 

 

الذهب يشغل بال المصريين 

من أهم ما يشغل بال العديد من المصريين خاصة المقبلين على الزواج  خلال فترة الصيف، أو الراغبين في استثمار أموالهم فى استثمار مضمون، أو على الأقل الاحتفاظ بقيمة أموالهم كما هى بدون نقصان فى القيمة، حيث يسعى العديد إلى متابعة أسعار الذهب اليوم فهو قد يكون الملجأ المفضل لدى الكثرين بتوفير أموال عن طريق بيع الذهب ومعرفة أسعار البيع.

الذهب مصري يسجل ارتفاع الجمعة سعر جرام الذهب عيار 21 الذهب في مصر الذهب العالمية سعر برميل النفط سعر جرام عيار 24 سعر جرام عيار 21 سعر جرام عيار 18 سعر جرام عيار 22 لحياة السياسية الفترة المقبلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

لاعب المقاولون يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه