الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كلينتون: قمة بوتين بايدن إشارة دبلوماسية قوية لحوار مباشر ومفتوح

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن "لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، كان رسالة دبلوماسية قوية لحوار مباشر و مفتوح".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت هيلاري كلينتون في إحدى حوراتها التليفزيونية: "بايدن دعا بوتين إلى التحدث مباشرة عن المشاركة المستقبلية"، مشيرة إلى "السرعة التي تصافح فيها الزعيمان و دخلا بها قاعة المباحثات، فضلا عن عدم انعقاد مؤتمر صحفي مشترك لهما، دليل على جدية الموقف".

و تذكرت تأخر بوتين 45 دقيقة في محادثاته مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك، مشيرة إلى أن "بوتين حاول عمدا السيطرة على الوضع.. لكن هذه المرة لم تكن لديه مثل هذه الفرصة".

وحذرت كلينتون من أنه "حتى الاتفاق التفاوضي لا يعني بالضرورة إنجازات حقيقية في العلاقات الثنائية.. الصعوبة المستمرة في الحوار مع بوتين".

وقالت: "حتى عندما تتفاوض بشأن شيء تعتقد أنه في مصلحة الولايات المتحدة، فإنه سيستمر في التقويض وسيحاول حرفيا جعل حياتنا أكثر صعوبة".

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي في مدينة جنيف السويسرية محادثات ضيقة بحضور و زيري خارجية البلدين، و موسعة بمشاركة الوفدين المرافقين.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق اليوم الجمعة ،  إن  الرئيس الأمريكي جو بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة.

وتابعت هيلاري: بايدن "لديه حث كبير من العاطفة التي تنبع من خبراته الشخصية و أعتقد أن شخصيته تتميز بالاستماع للناس، و محاولة الرفع من معنوياتهم. و بلدنا بحاجة حاليًا إلى الرعاية و الاحتواء و القائد العطوف.

بوتين بايدن دبلوماسي دبلوماسية كلينتون مباشر بايدن ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

لاعب المقاولون يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه