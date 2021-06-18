كلينتون: قمة بوتين بايدن إشارة دبلوماسية قوية لحوار مباشر ومفتوح

اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن "لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، كان رسالة دبلوماسية قوية لحوار مباشر و مفتوح".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت هيلاري كلينتون في إحدى حوراتها التليفزيونية: "بايدن دعا بوتين إلى التحدث مباشرة عن المشاركة المستقبلية"، مشيرة إلى "السرعة التي تصافح فيها الزعيمان و دخلا بها قاعة المباحثات، فضلا عن عدم انعقاد مؤتمر صحفي مشترك لهما، دليل على جدية الموقف".

و تذكرت تأخر بوتين 45 دقيقة في محادثاته مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك، مشيرة إلى أن "بوتين حاول عمدا السيطرة على الوضع.. لكن هذه المرة لم تكن لديه مثل هذه الفرصة".

وحذرت كلينتون من أنه "حتى الاتفاق التفاوضي لا يعني بالضرورة إنجازات حقيقية في العلاقات الثنائية.. الصعوبة المستمرة في الحوار مع بوتين".

وقالت: "حتى عندما تتفاوض بشأن شيء تعتقد أنه في مصلحة الولايات المتحدة، فإنه سيستمر في التقويض وسيحاول حرفيا جعل حياتنا أكثر صعوبة".

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي في مدينة جنيف السويسرية محادثات ضيقة بحضور و زيري خارجية البلدين، و موسعة بمشاركة الوفدين المرافقين.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق اليوم الجمعة ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة.



وتابعت هيلاري: بايدن "لديه حث كبير من العاطفة التي تنبع من خبراته الشخصية و أعتقد أن شخصيته تتميز بالاستماع للناس، و محاولة الرفع من معنوياتهم. و بلدنا بحاجة حاليًا إلى الرعاية و الاحتواء و القائد العطوف.