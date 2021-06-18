الإمارات تؤكد سعيها لزيادة الاستثمارات فى روسيا واهتمامها بلقاح «سبوتنيك V»

أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي سعي بلادها لزيادة الاستثمارات في روسيا وتكثيف التبادل التجاري معها، وعبرت عن موقفها الإيجابي إزاء لقاح "سبوتنيك V".

وقالت الهاشمي في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الإمارات تلمس إمكانيات كبيرة للتجارة مع روسيا وزيادة الاستثمارات.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 قبل أزمة كوفيد كان أكثر من 3.5 مليار دولار، وكان يزداد بنسبة 8% سنويا، مؤكدة أن الإمارات ترغب في استعادة تلك الوتائر وزيادتها.

وأضافت أن روسيا والإمارات تعملان على مشاريع في مجالي الطيران والفضاء، وهما القطاعان اللذان ترغب الإمارات في تطويرهما، وأن هناك أيضا آفاق للاستثمارات في روسيا، حيث يهتم بذلك عدد كبير من الشركات الإماراتية.

وأعربت عن موقفها الإيجابي تجاه لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى التجارب السريرية للقاح التي أجريت في الإمارات.

واعتبرت أنه قد تكون هناك فرص إضافية للتعاون على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن البلدين لم يطورا التعاون في قطاعي العلوم والطب على مثل هذا المستوى قبل أزمة كوفيد-19.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.