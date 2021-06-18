الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علماء يجرون دراسة مستقلة لفاعلية لقاح «سبوتنيك»

لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك

قام العلماء في معهد الإنفلونزا والجامعة الأوروبية في بطرسبورج بتقييم فاعلية لقاح "سبوتنيك – V" الذي وضعه مركز "جاماليا" الروسي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تحدث مدير المعهد عن نتائج البحوث المستقلة التي أجراها علماء المعهد.

 

وحسب العالم فإن البحوث بدأت في فبراير، أي بالتزامن مع انطلاق حملة التطعيم في بطرسبورغ وغيرها من المدن الروسية.

 

وكانت الغاية من البحوث تقييم قدرة اللقاح"سبوتنيك – V" على تشكيل المناعة الفعالة وعدد كاف من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

 

وقال العالم الروسي: "إننا حصلنا على نتيجة تتفق تماما مع مواصفات كان مخترعو اللقاح قد أعلنوا عنها، أي أن الأجسام المضادة تتشكل لدى 94% من الأشخاص الذين خضعوا للتطعيم.

 

وشارك في البحوث متطوعون قدموا فحص الدم قبل التطعيم وبعده. 

 

وأوضح، بارتشوك أن الرد المناعي الواضح تم تسجيله بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح وبدأت بعد ذلك مباشرة تتشكل الأجسام المضادة IgG المقاومة لفيروس كورونا والتي تلعب دورا رئيسيا في تكوين المناعة طويلة الأمد. وتتسارع تلك العملية بعد تلقي الجرعة الثانية. إلا أن عملية تشكيل الرد المناعي الثابت بحاجة إلى مرور وقت ما.

 

وقد أكدت البحوث، حسب العالم الروسي، أن هناك فئة من الناس لا تتشكل لديهم أجسام مضادة بعد الجرعة الأولى ولا بعد الجرعة الثانية من اللقاح. 

 

وهم قلائل حيث لا تتخطى نسبتهم 6%. وربما يمتلك هؤلاء نظام مناعة يتميز بخصوصيات تمنعه من تشكيل الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

 

مع ذلك فإن الأجسام المضادة العادية غير المقاومة لفيروس كورونا تتشكل لدى الجميع عمليا. وكان في مجموعة المتطوعين شخص واحد ووحيد بسن تجاوز 60 عاما لم ينتج جسمه ردا مناعيا واضحا بعد الجرعة الأولى ولا بعد الجرعة الثانية. لكن العلماء يأملون بأن تظهر الأجسام المضادة لديه بعد مرور الوقت. ويكمن سبب ذلك في خصوصيات نظامه المناعي التي تتطلب إجراء بحوث عميقة.

 

فيما يتعلق بفترة مفعول الرد المناعي في جسم الإنسان فإنها لا تقل عن 10 أشهر ويمكن أن تزداد في بعض الأحيان.

دراسة على فاعلية لقاح سبوتنيك علماء بوتن قلة سبوتنيك لقاح

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وائل لطفي

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