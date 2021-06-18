الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الإمارات لا تستبعد رحلة فضائية أخرى لروادها بمركبة روسية

مركبة فضائية
مركبة فضائية

لم تتخذ الإمارات العربية بعد قرارا بأية مركبة فضائية سيقوم رواد الفضاء الإماراتيون بالرحلة الفضائية التالية.

 فيما لا تستبعد أن تكون تلك المركبة مركبة "سويوز" الروسية المأهولة.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية نائب مدير عام مركز "محمد بن راشد" للشؤون التقنية سالم المعري على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي الذي انتهت أعماله في بطرسبورغ.

وقال:" إننا ندرس احتمالات القيام برحلة فضائية على متن مركبتي "دراغون" و"بوينغ" المأهولتين الأمريكيتين ومركبة "سويوز" المأهولة".

وأوضح  أن رواد الفضاء الإماراتيين يتلقون في الوقت الراهن دورات في ناسا.

 

ومضى قائلا:" إننا تلقينا دورة أولى في روسيا ونعبتر أنفسنا سعداء بذلك. أما المرحلة الثانية لتدريبنا فتجري حاليا في الولايات المتحدة. وبعد انتهائها سنتخذ قرارا بشأن رحلتنا الفضائية التالية".

 

وعلى صعيد آخر ، التحمت مركبة الشحن الفضائية الصينية غير المأهولة (تيانتشو2-)، التي تحمل الإمدادات والمعدات والوقود، بنجاح بوحدة محطة الفضاء الأساسية (تيان خه) اليوم الأحد، وفقا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية.
 

وذكرت وكالة الفضاء الصينية أنه اكتملت عملية الالتحام المقررة  بشكل متزامن بين (تيانتشو2-) و(تيان خه)، واستغرقت كامل العملية 8 ساعات تقريبا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية .

وانطلق الصاروخ (لونج مارش7- واي 3)، الذي يحمل (تيانتشو2-)، من موقع الإطلاق الفضائي ونتشانج على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، الساعة  2055  من مساء السبت بتوقيت بكين ( 1255 بتوقيت جرينتش) وبعد الالتحام، ستزود (تيانتشو2-) وحدة (تيان خه) بالوقود اللازم. 

كما ستجرى اختبارات على معدات تطبيقات الفضاء كما هو مخطط.

وأطلقت الصين الوحدة الأساسية (تيان خه) في 29 أبريل الماضي. وتخطط البلاد لاستكمال التحقق من التقنيات الرئيسية والبناء في المدار لمحطة الفضاء من خلال عمليات إطلاق متعددة في غضون عامين.

ويعتبر هذا الإطلاق هو المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام نقل الشحنات، المكون من مركبة (تيانتشو) وصواريخ (لونج مارش7-)، إلى محطة الفضاء.

ولإكمال المحطة الفضائية، سيتم أيضا إطلاق مركبتي اختبار أخريين، تزن كل منهما نحو 20 طنا، إلى الفضاء.

ومن المقرر القيام برحلتين أخريين للشحن ومهمتين مأهولتين في عام 2022.

روسي روسية العربية الإمارات فضائية الأم رحلة فضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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