الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عدم قبول دخول متلقى لقاح أسترازينيكا لحفل فى أمريكا يثير تساؤلات بكندا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

أثار عدم قبول دخول متلقي لقاح أسترازينيكا لحفل موسيقي في الولايات المتحدة تساؤلات بشأن مستقبل السفر.
 

ويعتبر معدل الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في كندا من بين الأعلى على مستوى العالم، كما أن معدل الحصول على الجرعة الثانية يشهد تسارعا أيضا، وفقا لموقع (سي تي في) الكندي.
 

وأضاف الموقع أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعة أسترازينيكا يساورهم القلق بشأن ما إذا كان ذلك سيكون ذلك كافيًا لدخولهم إلى الولايات المتحدة لمشاهدة الأحداث عند إعادة فتح الحدود أمام المسافرين.
 

ومع عزم المغني بروس سبرينجستين إحياء حفلات غنائية في برودواي في وقت لاحق من الشهر الجاري، تم الإشتراط على الجمهور الراغب في الحضور الحصول على التطعيم بالكامل من اللقاحات المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية- وهي فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون - وليس من بينها أسترازينيكا، الذي لم يحصل على الضوء الأخضر بعد لاستخدامه في الولايات المتحدة
 

وقالت الدكتورة كيلي لي الأستاذة في جامعة سيمون فريزر، إن الأمر قد يبدو هينا ولكن مع خروج العالم من الجائحة وبدء إعادة فتح الحدود، يمكن أن يكون عرض موسيقى الروك مؤشرا لأشياء قادمة.
 

وقالت إن نفس المشكلة يمكن أن تنطبق هنا أيضًا على الكنديين العائدين من الخارج الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاحات غير معتمدة للاستخدام من قبل وزارة الصحة الكندية.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كندا تلقى أسترازينيكا لقاح أسترازينيكا أسترازينيك لقاح أسترازينيك في كندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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