ألمانيا تتيح الدخول المشروط للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبى

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الـ25 من يونيو الجاري، شريطة إثباتهم تلقيهم لقاح كورونا.

وقالت الوزارة: "أصبحت رحلات الزيارة والرحلات السياحية متاحة مجددا للحاصلين على اللقاح، يجب أن يكون حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوما من موعد الوصول".

وأضافت: "ستظل القيود المفروضة على دخول القادمين من مناطق موبوءة بمتحورات جديدة من الفيروس سارية".

وشددت الوزارة على أنها "لن تسمح بدخول المواطنين من دول مدرجة ضمن قائمة مناطق تنشط بها متحورات جديدة للفيروس".