الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل استولى على 52 ألف جنيه بالبحيرة

ضبط شخص
ضبط شخص

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية بناحية مركز أبو حمص برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة عقب ورود  معلومات تفيد بقيام أحد محلات جمعيتي بناحية كفرالدوار بغلق المحل وتغيير النشاط.

تم تشكيل حملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا حيث تم ضبط  أحد محلات السلع التموينية لغلق المحل وإنهاء النشاط حيث تبين تصرفه في سلع تموينية بمبلغ 52000 جنية في السوق السوداء وكذا عدم وجود ماكينات الصرف وتحويل المحل لنشاط آخر.

 

 تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

وزارة التموين البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة السلع التموينية ضبط الاسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه