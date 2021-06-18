ضبط صاحب محل استولى على 52 ألف جنيه بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية بناحية مركز أبو حمص برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة عقب ورود معلومات تفيد بقيام أحد محلات جمعيتي بناحية كفرالدوار بغلق المحل وتغيير النشاط.

تم تشكيل حملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا حيث تم ضبط أحد محلات السلع التموينية لغلق المحل وإنهاء النشاط حيث تبين تصرفه في سلع تموينية بمبلغ 52000 جنية في السوق السوداء وكذا عدم وجود ماكينات الصرف وتحويل المحل لنشاط آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.