ضبط 50 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية بناحية مركز أبو حمص برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة التموين بالبحيرة عقب ورود معلومات بوجود مصنع مخللات غير مرخص يعمل فى الخفاء لانتاج منتجات مجهولة المصدر ورديئة بناحية مركز أبوحمص.

وعلى الفور تم توجيه الحملة لمكان المعلومة والتأكد من صحتها وأسفرت عن ضبط 50طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي ويحتوى على ديدان وفقا لتقرير مفتش الأغذية المرفق للحملة.

وفى سياق متصل تابعت الحملة عملها وتوجهت إلى مصنع لانتاج الرنجة المدخنة بناحية مركز أبو حمص وبالتفتيش وجد انه يستخدم أسماك رديئة فى التصنيع وتم التحفظ على 400كجم سمك .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.