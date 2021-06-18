مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

كشفت مصدر أمني لموقع"الدستور" عن مفاجأة من العيار الثقيل في الواقعة التي أثارت هلع بين سكان محافظة المنوفية، عقب قيام أحد الأشخاص باستخراج أكفان الموتى في مقابر شبين الكوم، حيث أشار المصدر إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه استخرج الأكفان من المقابر وجمعها، متوهما أن بها أعمال سحرية، مضيفًا أنه لم يفتح أي مدفن أو استخرج الجثث، كما أمرت النيابة بالقبض اللحاد "التربي".

وأضاف المصدر، أنه فور إخطار قسم شرطة شبين الكوم بالواقعة، انتقل فريق من البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، والتأكد من عدم فتح أقفال أيا من مقابر شبين الكوم، مشيرًا إلى أن هذا ما أكده شهود العيان والأهالي عقب زيارتهم لمقابرهم.

وأوضح أن القوات الأمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد سيد جبر أحد شهود العيان، ومن أهالي الحي الغربي، أن المتهم لم يستخرج أي جثة أو رفات، والمقابر كلها كانت مغلقة، وأن الأهالي فور مشاهدتهم للواقعة أدعى المتهم أن الأكفان المتواجدة أعلى المقابر بها أعمال سحرية، وفر هاربا من المقابر، وأخطر الأهالي قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة، إلى مقابر شبين الكوم، لمعاينة الواقعة، واستدعاء شهود العيان وأسرة المتهم بارتكاب الواقعة، الذي ألقي القبض عليه، وأكدوا أنه يعاني من مرض نفسي.

وكان قد تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بإبلاغ العديد من الأهالي عن قيام أحد الأشخاص بفتح المقابر في منطقة نائية بدائرة القسم، واستخرج عدداً من الأكفان المستخدمة في دفن الموتى، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.