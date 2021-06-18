الولايات المتحدة تفتح مطاراتها بعد تطعيم 42% من مواطنيها

قالت فرجينيا ميسينا، نائب رئيس WTTC: "إن الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم إعادة فتح الأجواء بالولايات المتحدة الأمريكية ويمكن للمواطنيين بدء السفر إليها"، مؤكدة أن هذا أحدث الأخبار المشجعة، حيث نعمل جميعا من أجل استعادة تنشيط قطاع السفر والسياحة العالمي.

وتعد إعادة فتح مسارات السياحة والأعمال بين البلدان داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خطوة مهمة في توفير دفعة تمس الحاجة إليها للاقتصاد وسوق العمل عبر جميع الأطراف المعنية.

وأضافت "ميسينا " أنه تم تلقيح 42% من سكان الولايات المتحدة بالكامل الآن، وفقًا لأحدث البيانات التي قدمها مركز السيطرة على الأمراض، ومع ذلك تعمل الإدارة الأمريكية جنبًا إلى جنب مع استمرار طرح اللقاح في الاتحاد الأوروبي وإدخال شهادات السفر الرقمية، فقد حان الوقت الآن للبدء في رفع القيود بأمان وبشكل مستدام.

وأشارت إلى أن السفر والسياحة المركز مسؤول عن ملايين الوظائف وسبل العيش، وأن قادة العالم الذين يعملون معًا لإعادة السفر حول العالم بأمان وثبات، كما تم تناوله في بيان مجموعة الدول السبع، سيكون أمرًا حاسمًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي".

يذكر أن جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي والمدير، ومتحدثين من جميع أنحاء العالم سيشاركون والرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2016 خوان مانويل سانتوس، سيصعدان إلى المنصة خلال القمة العالمية.

وأكدت أن المجلس سوف يعلن عن تقديم عدد من المبادرات الرئيسية المتعلقة بقطاع السفر والسياحة في القمة العالمية، وستركز المبادرات الجديدة على الاستدامة والأجندة الرقمية والتأثير الاجتماعي للسفر والسياحة وتمكين المرأة.