مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من براغ (صور)

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من براغ وعلى متنها 97 راكبًا.

وفور وصول الطائرة تماإستقبالها بتقليد رش المياه الذي يعد تقليد دولي للترحيب بقدوم أول رحلة، هذا وقد قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولي.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيرانالقادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي،وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانيةاعتبارًامن 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية

استقبال أولى الرحلات القادمة من براغ

استقبال أولى الرحلات القادمة من براغ

استقبال أولى الرحلات القادمة من براغ