الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ربة منزل وتغريمها مليون جنيه لتزويرها فى محرر رسمى بالمنوفية

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

أصدرت محكمة أشمون الجزئية برئاسة المستشار محمود صلاح وأمانة سر أيمن عبدالصمد قرار بحبس ربة منزل 5 سنوات وتغريمها مليون جنيه فى الواقعة المحررة برقم محضر 58292 جنح أشمون لسنة 2019.

 

وتبين من التحريات وأعمال الفحص قيام المتهمة بالتعد على أراضي زراعية بغرض البناء وإقامة سور بالمخالفة للقانون إلا أنها تلاعبت وارتكبت واقعة تزوير في محرر رسمى بمحضر الواقعة الأصلي هربا من إدانتها بالتعد على رقعة أرض زراعية.

 

وغيرت المتهمة محضر المخالفة وإدراج محضر آخر مختلف ومزور باسم شخص. 

 

و تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز أشمون العميد مصطفى النشال بقيام  سيدة بالتلاعب بمحرر محضر رسمي والتزوير في محاولة للهروب من إدانتها بتهمة الاستيلاء على أرض زراعية. 

المنوفية ربة منزل النيابة مليون مركز شرطة محضر

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